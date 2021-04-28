Diken

Yaramazlara biraz batar!

Suudiler sekiz Türk okulunu kapatıyor

Suudi Arabistan yönetimi, başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı sekiz Türk okulunu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatma kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018 yılında Suudi Arabistan’ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesinin ardından iki ülke arasındaki gerilim baş göstermişti. Gerilim diplomasi ve ticaretten sonra şimdi de eğitime yansıdı.

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AA’nın aktardığına göre Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, Tebuk, Riyad, Taif ve Cidde’deki okulları kapatma kararını yazılı olarak iletti. Karar, Dammam ve Abha şehirlerindeki okullara da sözlü olarak tebliğ edildi.

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı’nın, yakın zamanda okullara gönderdiği kapatma kararında ‘eğitim yılı sonunda okullardaki faaliyetlerin sonlanacağı, öğrencilerin dilediği okullara kayıt yaptırması hususunda kolaylık sağlanacağı, konuyla ilgili velilerinin bilgilendirilmesi gerektiği’ aktarıldı.

Mekke ve Medine’deki okulların da aynı uygulamaya tabi tutulduğu paylaşıldı.

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Suudi Arabistan’ın faaliyetlerini sonlandırdığı okulların isimleri şöyle: Riyad Uluslararası Türk Okulu, Cidde Uluslararası Türk Okulu, Tebük Uluslararası Türk Okulu, Dammam Uluslararası Türk Okulu, Taif Uluslararası Türk Okulu, Abha Uluslararası Türk Okulu, Mekke Uluslararası Türk Okulu, Medine Uluslararası Türk Okulu.

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