Arı otelleri ve durakları işe yaradı: ‘Nüfus sayımı’na göre azalma yok

Hollanda’da kentsel alanlarda arı sayısının düşüşünü önlemek için kurulan otel ve duraklar sonuç verdi.

18 Nisan’da 11 bini aşkın gönüllünün 30 dakika süreyle bahçesindeki arıları saymasıyla yapılan ‘nüfus sayımına’ göre sayıları azalmadı. Bu, ülkedeki dördüncü ‘arı nüfus sayımı’ydı.

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Fotoğraf: Twitter

Sayımı organize eden kurumlardan Naturalis’te görevli böcek bilimci Vincent Kalkman, “Her bahçede 18-20 arı kayda geçti. Sayılarının aynı kaldığını, kentlerde azalmadığını gördük. Bu sevindirici” dedi.

Kalman’ın anlattıklarına göre en çok rastlanan tür bal arısıydı. 55 bin bal arısına rastlanırken 13 bin tane görülen kırmızı duvarcı arı ikinci, 12 bin 800 adet kayda geçen yaban arısı üçüncü sırada yer aldı. Sayımla sadece arıların sayılarının azalıp azalmadığının belirlenmesi değil toplumun farklı türleri tanıması da amaçlanıyor.

Kentlerdeki arı yetiştiricilerinin sayısı arttığı için gıda kaynaklarını (çiçekler) fazlalaştırmak gerektiğinin altını çizen Kalkman, 1940’lardan beri ülkedeki arı nüfusunun azaldığını belirterek ekledi: “Hollanda’daki 360 arı türünün yarından fazlası nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.”

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Amsterdam’da yüzde 45 artış

Arılan bitkilerin tozlaşmasında önemli rolü olduğu gerçeğinden yola çıkan Hollandalı bilim insanları ve yetkililer, 2018’de ‘ulusal tozlayıcı stratejisi’ni uygulamaya koydu. Hükümete bağlı ve bağlı olmayan 70 kurumun destek olduğu proje kapsamında arılar varlığını sürdürebilmeleri, gıda kaynaklarını takviye için ‘oda kahvaltı oteller’ oluşturuldu. Amsterdam’da oluşturulan ağaçtan oteller sayesinde kentteki türlerde, 2015’te 2000’e oranla yüzde 45 artış kaydedildi.

Fotoğraf: Utrecht Belediyesi

Utrecht’te ise otobüs durakları ‘arı durakları’na dönüştürüldü. Durakları tavanları arılara çekici gesin diye bitkilerle kaplandı.

Otoyol projesi de var

Bir de arı otoyolu projesi başlatıldı. Proje kapsamında işbirliği yapan belediyeler yol kenarlarındaki uygun alanlara yabani çiçekler dikiyor.

Kalkman, önüzdeki yıllarda Hollanda hükümetinin yüz binlerce yeni ev oluşturacağının altını çizdi.