Açlık sınırı asgari ücrete yaklaştı!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), nisan ayındaki açlık sınırının asgari ücrete yaklaştığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Türk-İş’in raporuna göre, nisanda dört kişinin aile için açlık sınırı, mart ayına göre 32 lira artarak 2 bin 767 lira 15 kuruş oldu.

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Yoksulluk sınırı ise bir ayda 102 lira artarak 9 bin 13 lira 53 kuruşa çıktı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise 20 liralık artışla 3 bin 336 lira 10 kuruş oldu.

Mutfak enflasyonu bir ayda yüzde 1.14 artarken, yıllık ortama artış yüzde 17.99 olarak kayda geçti.

Asgari ücret 2 bin 825 lira 90 kuruş.