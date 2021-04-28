Britanya başbakanına soruşturma: Dairesine 200 bin sterlinlik tadilat yaptırmış

Başbakanlık konutundaki dairesine 200 bin sterlinlik (2 milyon 280 bin) tadilat yaptıran Britanya Başbakanı Boris Johnson’a soruşturma açıldı.

Soruşturma Britanya Seçim Komisyonu tarafından başlatıldı.

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Yılda sadece 30 bin sterlin hibe alabiliyor

Johnson söz konusu daireye harcama yapabilmek için yılda sadece 30 bin sterlin kamu hibesi alabiliyor.

Johnson: Yasaları çiğnemedim

Avam Kamarası’ndaki oturumda Johnson’a tadilatının finansmanını kimin sağladığı soruldu. Masrafları kendisinin karşıladığını ifade eden Johnson, partisinden borç alıp almadığı yönündeki soruyu ise yanıtlamadı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Johnson’a tadilatla ilgili herhangi bir kural ya da yasanın çiğnenip çiğnenmediğini sordu.

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Soruyu, “Hayır” diyerek yanıtlayan Johnson, ‘yerine getirmek zorunda olduğu gereksinimleri tam olarak karşıladığını‘ söyledi.

Soruşturma hakkında konuşan bir başbakanlık yetkilisi, “Johnson davranış kuralları ve seçim yasasına uygun hareket etti” dedi. Ancak tadilat için Johnson’ın sponsor bulup bulmadığına yönelik bir açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz hafta Johnson’ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson’ın tadilatta bağışçılara ‘gizlice ödeme’ yaptırdığını söyleyerek dürüstlüğünün sorgulanmasına istemişti.