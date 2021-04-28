TESK başkanı: Nasıl ‘İçki satın’ diyebilirim?; TBP başkanı: ‘Satın’ dediği an olay biter

AYŞEGÜL KASAP

Yarın akşam 7’den itibaren 17 Mayıs sabah 5’e kadar içki satışının yasaklandığına ilişkin hala resmi bir açıklama yapılmaması Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ve Tekel Bayileri Platformu’nu (TBP) karşı karşıya getirdi.

Diken’e konuşan taraflar birbirini eleştirdi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Elimde resmi bir bilgi olmadan nasıl esnafa ‘Satın’ ya da ‘Satmayın’ diyebilirim” dedi. TBP Başkanı Özgür Aybaş ise, “Yasak anayasal suçtur, satın dediğin an olay bitecek” diye konuştu.

Reklam

17 Mayıs’a kadar içki satışının yasak olacağını Aybaş ilk olarak dün Diken aracılığıyla duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almayan yasak, sözlü olarak mülki idari amirler tarafından iletilmişti. Günün ilerleyen saatlerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söz konusu yasağı yalanlamamıştı.

Palandöken: Böyle şeyler sözle söylenmez, genelgesi olur

Palandöken’in görüşü şöyle: “Ben bu kurumun başındayım, İçişleri Bakanlığı genelgesinde böyle bir şey yok. Böyle şeyler sözle söylenmez. Bir kanunu bir yönetmeliği genelgesi olur. Elimde resmi bir bilgi olmadan nasıl esnafa satın ya da satmayın diyebiliri.”

TESK başkanı ayrıca içki yasağının kaçak içkiye bir teşvik olduğunu belirterek, “Onlarca insan ölüyor. Buna müdahale edilmesi lazım” dedi.

Reklam

Aybaş: Bendevi bey ‘Satın’ derse satarız

Palandöken’in “Elimde resmi bir bilgi olmadan nasıl esnafa satın ya da satmayın diyebilirim” sözlerine TBP Başkanı Aybaş şu ifadelerle tepki gösterdi: “Milyonlarca esnafın oyunu almışsa, başkanlığını yapıyorsa Bendevi bey, ‘Satın kardeşim, yasak anayasal bir suçtur’ demeli. Bunu derse esnaf rahatlar. Bendevi bey ‘Satın’ derse biz satarız. Bunu dediği an olay biter.”

Resmi bir yazı olmadığını sadece odalardan mesaj geldiğini hatırlatan Aybaş, “Tamamen ferman gibi aktarıldı bize. Şu an yasak yok aslında. Anayasal bir suç iliyorlar” dedi.