Hukukçular ‘içki yasağı’ndaki tehlikeye işaret etti: Devletin niteliği değişir

AYŞEGÜL KASAP

Diken’e konuşan hukukçular tam kapanmada uygulanacak içki satışı yasağını eleştirdi. Genel görüş yasağın hukuka aykırı olduğu yönünde.

Anayasa hukukçusu Prof.Dr. İbrahim Kaboğlu kararı, “Devletin niteliğini değiştirme yolunda hedeflenen kilometre taşlarından biri” diye niteledi. Hukukçu kimliğiyle bilinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “Anayasa’ya açıkça aykırı bir uygulama” dedi. Avukat Celal Ülgen ise “Keyfi ve sebebi olmayan bir işlem hukuka aykırıdır” diye konuştu.

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Celal Ülgen, Gökçe Gökçen ve İbrahim Kaboğlu Diken’e konuştu.

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Diken’e yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı’ndan teyit aldık. Maalesef 17 Mayıs’a kadar içki satışı olmayacak” demişti.

Resmi rakamlardan herhangi bir yalanlama gelmiş değil.

Kaboğlu: Devletin niteliğini değiştirme yolunda kilometre taşlarından biri

Görüşüne başvurduğumuz hukukçulardan anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu şu ifadeleri kullandı: “Alkollü içecek yasak denmişse bunun bir dayanağını ve gerekçesini göstermeleri gerekirdi. Bunu da gösteremediklerine göre ki gösteremezler, o zaman keyfi bir karardır. Muhtemelen devletin niteliğini değiştirme yolunda hedeflenen ilerlemenin kilometre taşlarından biridir.”

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Anayasa’nın 2’nci maddesini hatırlatan Kaboğlu şöyle devam etti: “Devletin niteliği bellidir. Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına dayanan laik ve demokratik bir sosyal hukuk devletidir. Bir ay kadar önce Ayasofya imamı ‘Laikliği anayasadan çıkaralım’ demişti. Dolayısıyla böyle bir kararın verilmesi aslında belirli bir inanç temeli dışında bir tercih olarak dikkate alınırsa başka türlü açıklanası çok zor olur.”

Gökçen: Pandemi bahane ediliyor

CHP’nin hukukçu yöneticilerinden Gökçe Gökçen, içki yasağının insan haklarına aykırı bir uygulama olduğunu belirterek şunları söyledi: “Pandemiyle mücadele etmek için alınması gereken tedbirler ve yürütme kararı ile temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması Anayasa tarafından yasaklanmıştır.”

Cumhurbaşkanı kararı ya da kararnamesiyle bile böyle bir kararın alınamayacağını belirten Gökçen şöyle devam etti: “Alkol ile sigaranın yasaklanmasyla ilgili konular, kanunla düzenlenmesi gereken şeyler. Kanunla bile düzenleniyor olsa bile kişilerin yaşam tarzına ya da kendi özgürlüklerine ve yaşamlarını nasıl geçireceklerine dair karar da kişinin kendisine aittir. Pandemi tedbirleri bahane olarak kişilerin haklarının kısıtlanması kabul edilebilir bir şey değil. Anayasa’ya da açıkça aykırı bir uygulama”

Ülgen: Keyfi bir işlem hukuka aykırıdır

Avukat Celal Ülgen de içki satışının yasaklanmasının idari bir işlem olduğunu belirterek şunları söyledi: “İdari işlemin idare hukukuna göre sebep unsurunun yerinde olması gerekir. Örneğin Patlıcanı yasakladım derseniz sebebi olmayan bu işlem iptale mahkum olur. Patlıcan ‘corona’ya yol açıyor derseniz işlem hukuku uygun olur. İçki yasaklaması da böyledir. Keyfi ve sebebi olmayan bir işlem hukuka aykırıdır. Bu işlem ile ilgili herhangi biri dava açsa hem yürütmeyi durdurma kararı alır ve hem de işlemi iptal ettirir.”

Yasaklar kapsamına ‘İçkiyi de eklersek iyi olur’ anlayışının sakat bir anlayış olduğunu belirten Ülgen, “Bir taraftan içki satışlarından olağanüstü vergi alacaksınız, üretimine izin vereceksiniz sonra canın sıkılınca yasaklayacaksınız. Böyle şey olmaz” dedi.

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