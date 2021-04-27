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Yaramazlara biraz batar!

Soylu ‘içki satışı yasağı’nı yalanlamadı: Muafiyet yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘tam kapanma’ süresinde içki satışı yasağı hakkında konuştu. Soylu tekel bayilerle ilgili “İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Bakanlıkta düzenlenen video konferans toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Soylu 20 Nisa-17 Mayıs tarihinde içki satışı yasağı olacağı yönündeki haberleri yalanlamadı.

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Konu ile ilgili bir soru işaretinin olmadığını belirten Soylu, tekel bayilerle ilgili, “İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan bir muafiyet yok” dedi.

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