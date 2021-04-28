Hızla yayılıyor, Türkiye de vaka açıkladı! Hint varyantı süper mutasyon mu?

Hindistan’da sağlık sistemini çökme noktasına getiren Hint varyantı, Türkiye’ye de ulaştı. Çifte mutasyona sahip Hint varyantı, şu ana kadar en az 21 ülkeye yayıldı. Bazı uzmanlar varyantın süper mutasyona dönüşmesinden korkuyor. Aşıların bu varyanta karşı işe yarayıp yaramayacağı ise henüz belirsiz.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da Hint varyantı taşıyan beş vakanın izolasyonda tutulduğunu söyledi.

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En az 21 farklı ülkeye yayıldı

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Hint varyantı şu ana kadar en az 21 ülkede tespit edildi. Sadece Hindistan’dan son 24 saatte gelen vaka haberi sayısı 320 binden fazla.

Almanya, Belçika, Britanya, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Singapur da birden fazla vaka açıklayan ülkeler arasında.

Süper mutasyon endişesi

DSÖ modellemelerine göre Hint varyantı olarak adlandırılan ‘B.1.617’, Hindistan’da dolaşan diğer varyantlardan daha yüksek bir büyüme oranına sahip ve daha bulaşıcı. İlk olarak ekim ayında tespit edilen çifte mutasyona uğramış varyant, daha önceki Britanya, Brezilya ve Güney Afrika varyantlarından tamamen farklı değil.



Yine de bazı uzmanlar Hint varyantının dünyaya yayılmaya devam edecek bir tür ‘süper mutasyon’a dönüşmesinden ürküyor.

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Sınıflandırması diğer varyantlardan farklı

Hint varyantı DSÖ tarafından da ‘dikkat gerektiren varyant’ olarak sınıflandırıldı. Henüz Brezilya ve Güney Afrika varyantları gibi ‘endişe verici varyant’ olarak görülmüyor.



Söz konusu kategoriye giren varyantların daha bulaşıcı, daha ölümcül ve aşılara karşı daha korunaklı olduğu biliniyor.

Yaygın görüş aşıların işe yarayacağı yönünde

Bilim insanları Hint varyantının aşılara daha dirençli olup olmadığının henüz bilinmediğini söylüyor. Ancak yaygın kanı, piyasadaki aşıların bu varyanta karşı da koruma sağlayabileceği yönünde.



