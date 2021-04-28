‘Felaket kız’ fotoğrafını servete dönüştürdü

‘Yanan’ bir evin önünde yüzünde müstehzi bir gülümsemeyle verdiği poz meme olan küçük kız yıllar sonra fotoğrafın orijinalini NFT formatında 473 bin dolara (3 milyon 900 bin lira) sattı.

Meme, internette, özellikle sosyal medya platformları aracılığıyla yayılarak popülerleşen, çoğunlukla mizah amaçlı kullanılan görsel ya da akımlar için kullanılan bir terim.

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Şimdi 21 yaşındaki Zoe Roth 2005’te babasının çektiği fotoğrafla bir meme’e dönüşebileceğiden habersizdi.

ABD’nin North Carolina eyaletinde yaşayan Roth mahallesinde yangın çıkması üzerine babasıyla birlikte yangın mahaline gitti. Kısa süre sonra anlaşıldı ki ev aslında yanmamıştı, itfaiye tarafından kontrollü çıkarılan bir yangın söz konusuydu.

Yeni bir fotoğraf makinesi alarak amatör fotoğrafçılığa merak saran babası “Gülümse” diyerek yanan evin önünde küçük kızın fotoğrafını çekti ve hemen her örnekte olduğu gibi farkında olmadan insanlığa yeni bir meme armağan etmiş oldu.

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Üniversite öğrencisi Roth çok değerli olabileceğine dair bir tavsiye üzerine bu meşhur fotoğrafın orijinalini son zamanların yatırım çılgınlığı NFT olarak satmaya karar verdi.

NFT’ler (Non-Fungible Token/Değiştirilemez Token) dijital ürünlerin orijinalliğini ve mülkiyetini belirleyen bir tür dijital imza.

Geçen ay Christie’s müzayede evinde NFT formatında bir ürün 69.3 milyon dolara (555 milyon lira) satılarak fiziksel olarak var olmayan bir iş için rekor kırmıştı. ‘Pak’ adıyla tanınan dijital sanatçı Murat Pak’ın bir piksellik görseli 1.36 milyon dolara (yaklaşık 11 milyon lira) satılmıştı.

Roth bir internet sitesinde 24 saat süren açık artırmayla fotoğrafı 180 ether’e sattı.

Kripto para birimi ether’in satış anında değeri 2 bin 644 dolardı.

Roth elde ettiği kazancı ailesiyle paylaşacağını, kendi payına düşen parayı bağışlayacağını söyledi.