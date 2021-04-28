Diken

Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 40 bin 444 vaka, 341 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 40 bin 444 Covid-19 vakası kayda geçerken 341 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 4 milyon 751 bin 26’ya, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 212 bin 461’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 39 bin 398’e çıktı.

Bir günde 283 bin 261 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 46 milyon 718 bin 604’e yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 2 bin 728, iyileşenlerin sayısı da 45 bin 198. Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 558.

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