Samsun’da bir kadın kocası tarafından öldürüldü: Uzaklaştırma kararı varmış

Samsun’un Canik ilçesinde kocası tarafından silahla vurulan iki çocuk annesi 39 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Ayşe C. adlı kadın 44 yaşındaki Bülent C. hakkında bir ay uzaklaştırma kararı verilmiş ancak çift barışarak yeniden beraber yaşamamış. Aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle bir süre önce bu kez adam hakkında iki aylık uzaklaştırma kararı verilmiş.

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Habere göre Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde yaşayan Ayşe C. ile 44 yaşındaki eşi Bülent C. arasında binanın girişinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Bülent C., eşine silahla ateş ederek kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını kentteki bir özel hastaneye kaldırdı. Ayşe C. kurtarılamadı

Bülent C. ise Irmak Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Bülent C., bu sırada basın mensuplarının, “Pişman mısın” sorusu üzerine, “Pişmanım” yanıtını verdi.