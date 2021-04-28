Akşener, Erdoğan’ı ‘pek bir şeker, pek bir minnoş’ buldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘Ermeni soykırımı’nı tanıyan ABD Başkanı Joe Biden’a yeterince sert çıkamamakla eleştirdi.

Fotoğraf: AA

Biden, 24 Nisan’daki açıklamasında ‘Ermeni soykırımı’ ifadesini kullanmıştı. Erdoğan da buna ‘sert olmayan’ bir tonda yanıt vermiş, haziran ayındaki NATO zirvesinde iki ülkenin yeni sayfa açabileceğini dile getirmişti.

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Meclis’teki grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri, iktidarın sergilediği cahillik ve şuursuzluk yüzünden Türkiye’nin sürekli kaybettiğini öne sürdü.

Türkiye’nin ekonomiden dış politikaya, toplumsal politikalardan istihdama, her alanda kaybettiğini aktararak, Biden’ın 24 Nisan’daki ‘soykırım’ açıklamasında da durumun böyle olduğunu ifade etti.

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD Başkanı Biden’in sözde soykırım açıklaması, milletimizi derinden yaraladı. Vatandaşlarımızın gözü kulağı, doğal olarak, sayın Erdoğan’a çevrildi. Çünkü sayın Erdoğan’ın ne diyeceği, hangi kararları açıklayacağı önemliydi. Türk devleti, bu haksızlık karşısında ne yapacak, nasıl bir tavır alacak, milletçe onu bekliyorduk. Ama bir baktık ki, kafası bozulana posta koymakla övünen ‘dünya lideri’ gitmiş, yerine pek bir terbiyeli, pek bir şeker, pek bir minnoş, Mister Erdoğan gelmişti.”

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‘Rüzgar esse atarlanıyor…’

İYİ Parti lideri, Erdoğan’ın ‘rüzgar esse atarlandığını’ belirterek “Şöyle hakkıyla bir, ‘Eeeeey Biden, sen kimsin’ çekmek yerine, ‘Sayın Biden’ demekle yetinmek zorunda kaldı” ifadesini kullandı.

Akşener, ‘millet için ar meselesi olan bu meselenin, Erdoğan için haziranda yapılacak görüşmenin maddelerinden sadece biri olduğunu’ da öğrenmiş olduklarını söyledi.