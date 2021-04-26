Erdoğan’ın Biden’a ‘asıl mesaj’ı neydi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Ermeni soykırımı’nı tanıyan ABD Başkanı Joe Biden’a ‘beklenenden hayli yumuşak’ karşılık verdi. Dahası, her şeye rağmen Biden’la ‘yeni bir dönemin kapılarını aralayacağına inandığını’ söyledi.

Biden, 24 Nisan tarihli açıklamasıyla ‘Ermeni soykırımı’nı resmen tanıyan ilk ABD başkanı olarak tarihe geçmişti. Açıklama Ankara’da öfke yaratmış, ABD elçisi Dışişleri’ne çağrılarak ‘ilişkilerde onarılması zor bir yara açıldığı’ aktarılmış, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD’ye ‘çeşitli biçim ve derecelerde karışılık verileceğini’ söylemişti.

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Beklendiği üzere en sert çıkış MHP Genel Başkanı’ndan gelmişi: “Biden’in soykırım açıklaması hükümsüzdür, aynı zamanda siyasi akılsızlık ve ahlaksızlıktır. Müttefik bilinen bir ülkeyle yol ayrımına gelinmiştir. Biden’in skandal ve sakat açıklamasıyla Türkiye-ABD ilişkileri bundan sonra bambaşka bir mecraya savrulma riski taşımaktadır. Dostluk ve stratejik bağlar kurduğu bir ülkeye soykırım gölgesi düşürmeye kalkışan bir zihniyetle muhtemeldir ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.”

İki gündür ne diyeceği merak edilen Erdoğan Biden’ın açıklamasına ilk kez bugün kabine toplantısının ardından değindi.

Açıklama için ‘mesnetsiz, haksız, hakikatlere aykırı, tarihi ve hukuki temelden yoksun’ diyen cumhurbaşkanı, ‘radikal Ermeni çevrelerin ve Türkiye karşıtı grupların baskısıyla yapıldığını düşündüğünü’ belirtti.

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Erdoğan, “Ancak bu durum, ortaya çıkan tablonun iki ülke ilişkileri üzerindeki yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmıyor. Atılan bu adımla artık Türk-Amerikan ilişkileri, ‘model ortaklık’ seviyesinin çok gerisine düşmüştür” diye ekledi.

Ancak hemen ardından, “ABD’nin bu yanlış adımdan bir an önce dönmesini ümit ediyoruz” diyen Erdoğan, sözü Biden’la hazirandaki NATO zirvesinde yapacağı görüşmeye getirerek ‘aynen’ şu ifadeleri kullandı: “Tüm bu konuları yüz yüze değerlendirerek yeni bir dönemin kapılarını aralayacağımıza inanıyorum. Muhatabımızla iki ülke ilişkilerini zehirleyen konuları bir kenara bırakarak artık bundan sonrasına yönelik nasıl adımlar atacağız, buna bakmamız gerekiyor.”

Cumhurbaşkanı, ses tonunu iyice düşürerek ‘sayın Biden’a bir hatırlatmada da bulundu: “Biz birbirimize yabancı değildik. Aramızda farklı ilişkiler vardı. Sağolsun evimize kadar gelip rahatsızlığımızda bizi ziyaret etme nezaketini de göstermişlerdi.”

Cumhurbaşkanı, Biden’e şöyle ‘sitem’ etti: “NATO’da iki önemli müttefik olarak nasıl oluyor da NATO’dan uzaktan yakından alakası olmayan bir Ermeni lobisine Türkiye’yi değişiyorsunuz.”

Erdoğan sözlerini şöyle noktaladı: “Aksi takdirde ilişkilerimizin 24 Nisan açıklamasıyla düştüğü yeni seviyenin gerektirdiği pratikleri hayata geçirmekten başka çaremiz kalmayacaktır.”