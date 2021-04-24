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Yaramazlara biraz batar!

Biden’a ilk tepki: Reddediyoruz

ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘Ermen soykırımı‘ ifadesini kullanmasına Ankara’dan ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi: “Redderiyoruz.”

Fotoğraf: AA

Biden, ‘Ermeni soykırımı’ nedeniyle bugün yayınladığı yazılı açıklamasında, 1981’den bu yana ‘soykırım’ ifadesini kullanan ilk ABD başkanı olmuştu.

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Bakan, Twitter’dan şunları yazdı: “Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz.”

Çavuşoğlu’nun ‘#1915Olayları’ etiketini kullandığı görüldü.

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