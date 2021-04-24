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Yaramazlara biraz batar!

Biden ‘Ermeni soykırımı’nı tanıdı

ABD Başkanı Joe Biden ‘Ermeni soykırımı’nı resmen tanıdı.

Fotoğraf: AA

Biden mesajında şu ifadeleri kulladı:

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“Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında hayatını kaybedenleri anıyor ve böylesi bir vahşetin yinelenmesini önleme kararlılığımızı bir kez daha dile getiriyoruz.

24 Nisan 1915’te Konstantinopolis’de Ermeni aydınları ve cemaat önderlerinin Osmanlı yetkililerince tutuklanmasıyla başlayarak bir buçuk milyon Ermeni bir imha harekatı dahilinde sınırdışı edildi, katledildi ya da ölüme yürütüldü.

‘Meds Yeghern’ (Büyük Felaket) kurbanlarının önünde saygıyla eğiliyoruz ki olup bitenlerin korkunçluğu tarihte kaybolup gitmesin. Olup bitenleri unutmuyoruz ki nefretin her biçiminin yıkıcı etkisine karşı her daim tetikte kalalım.”

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İkinci başkan

Biden, ‘Ermeni soykırımı’ ifadesini kullanan ikinci ABD başkanı. İfadeyi ilk olarak 1982-1990 yıllarında görev yapan Ronald Reagan kullanmıştı.

Reagan, 22 Nisan 1981’de ‘Holokost Anma Günü’ nedeniyle yaptığı açıklamada, “Öncesindeki Ermeni soykırımı ve sonrasındaki Kamboçyalı soykırımı gibi Holokost’tan alınan dersler asla unutulmamalı” demişti.

Sonrasındaki başkanlar ‘soykırım’ ifadesinden kaçınmıştı. Barack Obama ve Donald Trump ‘Büyük Felaket’ anlamına gelen ‘Meds Yeghern‘ ifadesini tercih etmişti.

Bugüne kadar Ermenistan dışında 30 ülkede parlamento veya senato ‘Ermeni soykırımı’nı tanıdı ve bu yönde yasa, karar ya da bildiri yayınladı. ABD Kongresi de bunlara dahil.

Fransa, Uruguay ve Arjantin ‘soykırım’ı doğrudan yasayla tanıyan ülkeler.

1920’lerden beri gündemde: ‘Ermeni soykırımı’ için hangi ABD başkanı ne dedi?

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