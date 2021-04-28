Teknoloji devinden bitcoin’e güç katacak yatırım kararı

Nexon, 100 milyon dolar değerindeki alımla Tesla’dan sonra bitcoin’e yatırım yapan teknoloji şirketleri arasına katıldı.

Fotoğraf: Pixabay

Çevrimiçi bilgisayar oyunu üreten şirket, ek masraflar dahil ortalama 58 bin 226 dolardan 1717 bitcoin aldı. Nexon’un elinde tuttuğu nakit varlıkların yüzde 2’sine denk gelen bu alım, Tokyo borsasında işlem gören şirketler arasında şimdiye kadarkilerin en yükseğiydi.

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Şirketin yöneticisi Owen Mahoney, “Bitcoin alımımız, şirketin hissedar değerini koruma ve nakit varlıklarımızın alım gücünü idame ettirmek yönündeki disiplinli stratejimizin bir yansıması” dedi.

Yönetici şöyle devam etti: “Bugünkü ekonomik ortamda, bitcoin’in gelecekteki yatırımlarda kullanılacak nakit varlıklarımızın değerini korurken, uzun dönemli bir istikrar ve likidite sağladığına inanıyoruz.”

ABD’li ‘dahi yatırımcı’ Elon Musk’ın kurduğu elektrikli araç üreticisi Tesla ve dijital ödeme şirketi Square’le beraber bitcoin’e yatırım yapan küresel teknoloji firmalarının sayısı artıyor.

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Nexon yönetimi, dijital olmayan para birimlerinde enflasyonla oluşabilecek potansiyel değer kaybından kendilerini korumak istediklerini vurgularken, Mahoney’in bitcoin’i ‘değerini koruyacak bir nakit varlık’ olarak görmesi de bunu destekliyor.