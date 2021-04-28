Ether ‘dijital tahvil’ haberiyle yükseliyor

Bitcoin’den sonra en çok işlem gören kripto para birimi ethereum, Avrupa Yatırım Bankası’nın (AYB) ethereum teknolojisini kullanarak 100 milyon avroluk dijital tahvil ihraç edeceği haberleriyle bugüne kadarki en yüksek seviyesini gördü.

Fotoğraf: Reuters

Yatırımcılar arasında ether adıyla da bilinen dijital para birimi, ethereum blokzincirinde transfer işlemlerinin yapılmasını sağlıyor.

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Bloomberg ajansının dünkü haberinde AYB’nin bu teknolojiyi kullanarak dijital tahvil ihraç edeceğini ve bunu Goldman Sachs, Banco Santander ve Societe Generale büyük yatırım bankalarının yöneteceğini duyurmasıyla ether’e ilgi hızla arttı.

Ether’in değeri dünkü yüzde 5’lik ralliden sonra 2713.95 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi. Ether bugün saat 8:56 itibariyle Binance verilerine göre 2623 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Uzmanlar AYB’nin dijital tahvil çıkaracağı haberinin ether’de boğa hareketi başlattığını, ancak fiyatın yükselmesinde ether arzın giderek düşmesinin de rol oynadığını belirtti.

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Kripto işlemcisi SFOX’tan Danny Kim, borsalarda işlem için bekleyen ether miktarının son dönemde sürekli düştüğünü ve ether arzında en düşük seviyelerin görüldüğünü ifade etti. Kim, “Arz düşükse büyük bir satış gelmesi çok olası değil” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın sermayeden gelir elde eden kesimden alınacak vergilerin iki katına çıkarılacağını söylemesinin ardından kripto para piyasasında aşağı yönlü hareketler görülse de, yatırım bankası JPMorgan’ın kripto yatırım fonu çıkarmaya hazırlandığı gibi olumlu haberler piyasayı toparladı.

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimi bitcoin tekrar 50 bin dolar baremini aştı.