Mezuniyet balosunda elbise giyen gence hakaret eden CEO kovuldu

ABD’de bir sağlık hizmetleri şirketinin CEO’su mezuniyet balosuna elbise giyen gence hakaret ettiği için kovuldu.

Fotoğraf: Jacob Geitmann

VisuWell şirketinin CEO’su Sam Johnson, yıl sonu etkinliğine kırmızı bir elbise giyerek giden 18 yaşındaki lise öğrencisi Dalton Stevens’a ‘aptal’ dediği video internette paylaşılmış ve tepki çekmişti.

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Tennesse eyaletinde bir otelin bahçesinde yaşanan tartışmayı Stevens’ın erkek arkadaşı Jacob Geitmann görüntüledi.

Videoda gencin 26 yaşındaki adama “Ne giyeceğimi ben seçerim, dolayısıyla defol git” dediği görülüyor.

“Öyle mi?” diye sorarak sinir bozucu şekilde gülümseyen adam ardından “Aptal gibi görünüyorsun. Benden uzak dur” diyerek küfrediyor.

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Videonun internete yayılmasının ardından Geitmann bir video yayınladı. Erkek arkadaşının erkeklerin elbise giymesi konusundaki stigmayı yıkmak için elbise giymeye karar verdiğini, harika göründüğünü ve kimsenin bunu sorun etmediğini anlattı.

Geitmann, Johnson’ın yanlarına gelerek homofobik ve saldırgan tavırla “Ne giyiyorsun öyle, elbise giymemelisin” dediğini, video çekmesini engellemeye çalıştığını, ilk denemesinde eline vurup telefonu düşürdüğünü de ifade etti.

Görüntülere Johnson’ın telefona doğru hamle yaparken elinin Stevens sırtına çarptığı da yansıyor.

Johnson yaşananları inkar edip gençleri gürültü yaptığı için uyardığını iddia etse de şirketi VisuWell bu savunmayı ‘yutmadı.’

Şirket, Johnson’ın davranış biçimini kınayarak hoşgörüsüzlüğe sıfır tolerans politikası nedeniyle işine son verildiğini duyurdu.