Emekli narkotik köpeğinin ‘kokain refleksi’ izlemeye doyulmuyor

Emekli narkotik köpeğinin kokain kelimesini duyduğunda verdiği tepki içindeki ‘görev aşkı’nın aynen sürdüğünü gösterdi.

Fotoğraflar: TikTok

Dante isimli Alman kurdu cinsi köpeğin TikTok uygulamasında paylaşılan videosu viral oldu.

Reklam

Narkotik köpeği olarak görev yaptığı polis teşkilatından emekli Dante Avustralya’nın Queensland eyaletinde insanıyla birlikte yeni bir hayata başladı.

Dante’nin insanı Davey Rutherford’un paylaştığı videoda, suçla savaştığı kariyerinden kalan alışkanlıklarının değişmediği görülüyor.

Videoda Rutherford alışveriş listesini saydığı sırada Dante huzurlu bir şekilde uzaklara dalmış duruyor. “Ekmek, süt, makarna, yumurta” diye başlayan listenin arasına Rutherford kokain kelimesini sıkıştırınca Dante bir anda kafasını çevirip dikelttiği kulaklarıyla dikkatle bakıyor.

Reklam

Sosyal medyada paylaşılmaya başlayan video 30 milyonun üzerinde izlendi.