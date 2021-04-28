RTÜK’ten KRT TV’ye Engin Altay cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay’ın sözleri nedeniyle KRT TV’ye ceza verdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

RTÜK’ün kararını, kurul üyesi İlhan Taşçı, Twitter hesabından duyurdu.

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Buna göre RTÜK, kanala Altay’ın değerlendirmeleri nedeniyle oy çokluğuyla yüzde 2 oranında idari para cezası verdi.

Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in ‘iktidardan aldığı güçle muhalefetin neyi söyleyeceğine sınır çizmeye kalkıştığını’ belirterek “Oysa RTÜK, eskiden siyasilerin söylemlerini incelemezdi bile” dedi.

RTÜK üyesi, şunları yazdı: “Ebubekir Şahin, ‘Cumhurbaşkanımızın emri benim için talimattır’ demişti. Erdoğan, AKP grubunda Engin Altay’ı hedef aldı, Şahin de ilk Üst Kurul toplantısının gündemine bu dosyayı aldı. İstedikleri kimse araştırmasın, sorgulamasın, konuşmasın, sussun…”

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Ne olmuştu?

Bu konuşmadan darbe algılayanların IQ'sü ayakkabılarının numaraları kadardır. pic.twitter.com/TjB7p9DCAZ — Engin ALTAY (@enginaltaychp) April 21, 2021

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Altay’ın sözleri sonrası şikayetçi olmuş, Ankara başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı.

Altay, programda şunları söylemişti: “Benzetme olmasın ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük hatası nedir’ diye bir soru sormuş olun, şimdi ben de cevap vereyim; Menderes’i idam etmektir. En büyük hatadır, Türk demokrasisine vurulmuş en büyük darbedir. Ama rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes’ten aldıkları güç, yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk’ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes’e. Onu biz sandıkla tıpış tıpış göndereceğiz. Onun hırkasını çıkaracağız.

‘Erdoğan da kanun çıkarmak zorunda kalır’

(“Sonu benzemesin” ifadesine açıklık getirilmesi istenince) Cumhuriyet tarihinin en büyük hatası Menderes’in ve diğer iki arkadaşın idam edilmesi, Türkiye’de yapılabilecek en büyük yanlıştır. Cumhuriyete, demokrasiye yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır. Ancak Menderes de bir dönem bunlara çok fazla taviz vermişti. Sonra rahmetli Menderes, Atatürk’ü Koruma Kanunu çıkarmak zorunda kaldı. Erdoğan da bunlara taviz verirse yeni bir kanun çıkarmak zorunda kalır, onu söylüyorum.

Bunda bir şey yok, nasıl anlaşıldı konu bilmiyorum da… Yok hiç birimizin benzemesin, benim de benzemesin, yani öyle şey olur mu? Erdoğan’ın hırkasını millet çıkaracak millet.”