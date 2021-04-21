Erdoğan’dan CHP’li Altay’a suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir TV’deki sözleri nedeniyle CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay hakkında ‘tehdit’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Altay’ın KRT TV’deki yayında, eski başbakan Adnan Menderes ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kıyaslayan sözlerinin ardından eleştirilerin hedefi olmuştu.

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Bu konuşmadan darbe algılayanların IQ'sü ayakkabılarının numaraları kadardır. pic.twitter.com/TjB7p9DCAZ — Engin ALTAY (@enginaltaychp) April 21, 2021

Erdoğan, Meclis’te bugünkü grup konuşmasında Altay’a hitaben şunları söyledi: “Bre ahlaksız, bre edepsiz, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Siz zaten ölüm dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız. Menderes’in akıbetinden hoşnut mu, memnun mu oluyorsunuz?”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da Altay’ın sözleri nedeniyle 6112 sayılı kanunun yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatıldığını bildirdi.