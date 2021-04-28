Büyük kıtlıktan 50 yıl sonra Çin’de ilk kez nüfus düştü

Financial Times gazetesi, Çin’in 50 yıl sonra ilk kez nüfusta düşüş bildirmeye hazırladığını yazdı. Hindistan’ın yakın zamanda Çin’i geride bırakması bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Son sayım Çin’de nüfusun 1,4 milyarın altına gerilediğini gösteriyor.

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Ancak resmi sonuçlar için henüz birden fazla hükümet departmanının mevcut veriler ve sonuçları üzerinde fikir birliğine varması bekleniyor.

Analistlere göre yakın gelecekte, nüfusu 1,38 milyar olarak tahmin edilen Hindistan, Çin’in önüne geçebilir.

Tek çocuk politikası 2015’te bitirildi

Çin’de 1970’lerde nüfus artışını yavaşlatmak amacıyla uygulamaya sokulan ‘tek çocuk politikası’ 2015’te sona erdirilmişti.



Ancak ikinci çocuğa izin veren Çin yönetimi yine de arzu ettiği sonuçları alamadı.

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Büyük kıtlıkta nüfus 13.5 milyon kişi azaldı

Çin en son büyük nüfus kaybını ise 1950’lerin sonlarında hayata geçirilen ‘Büyük İleri Atılım’ politikası sonrasında kaydetmişti.



Mao Zedong liderliğindeki politikayle Çin’in hızlı bir şekilde tarım toplumunda sanayi toplumuna dönüştürülmesi amaçlandı.



Ancak ortaya çıkan büyük kıtlık 1959 ile 1961 arasında nüfusta yaklaşık 13,5 milyonluk bir azalışa yol açtı.