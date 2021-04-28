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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da bazı hatlar kapalı; son metro 9

Tam kapanma döneminde İstanbul’daki metro seferlerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre son sefer akşam 9’da yapılacak.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Metro İstanbul’un aktardığına göre hatlarda 06.00:21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak. Düzenlemeler günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemelere gidilebilecek.

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Kısıtlama süresince hizmet vermeyecek hatlar ise şöyle:

  • M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro
  • F1 Taksim-Kabataş füniküler
  • T3 Kadıköy-Moda tramvay
  • TF1 Maçka-Taşkışla teleferik
  • TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik 

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