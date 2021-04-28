Eksideki MB rezervleri daha da geriledi

Tartışmaların odağındaki Merkez Bankası, Mart 2021 dönemine ilişkin ‘Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri’ verilerini yayımladı. Resmi rezerv varlıkları martta şubata göre 9 milyar dolar daha az.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Resmi rezerv varlıkları martta bir önceki aya kıyasla yüzde 9 azalarak 86.7 milyar dolara düştü. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 12.9 azalarak 46.2 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 4.3 gerileyerek 38.9 milyar dolar oldu.

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Rezervler ekside

12 Şubat itibariyle Merkez Bankası’nın resmi rezerv varlıkları ise 95.7 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Ancak bu rakamın içinde altın rezervleri, IMF rezerv pozisyonu ve SDR (özel çekme hakları) da var. Net rezerv miktarı brüt döviz rezervlerinden MB’nin analitik bilançosunda yer alan borçları düşüldüğünde bulunabiliyor. Şubatta başka bankalardan alınan borçlar ve yapılan swap (takas) anlaşmaları hesaba katıldığında Merkez’in rezervleri eksi 43.2 milyar dolar seviyesindeydi.

128 milyar dolar tartışması

Muhalefet partileri, Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezervinin kuru tutmak için satıldığı konusundaki eleştirilerini sık sık dile getiriyor.

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Hükümet kanadı ise başta kabul etmediği iddiaları daha sonra pandemi sürecine bağlayarak açıklamaya çalışıyor.





