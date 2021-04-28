Oğullarından izin çıktı: Prenses Diana’nın gelinliği sergide

Prenses Diana’nın gelinliği, yaşadığı yerde, Britanya’nın başkenti Londra’daki Kensington Sarayı’nda, 3 Haziran’da açılacak bir serginin parçası olacak.

Fotoğraf: Royal Collection

Ölümünden sonra ülkesinde ‘halkın prensesi’ olarak anılan Prenses Diana, 1997 yılında, erkek arkadaşı Dodi el Fayed’le gittiği Fransa’nın başkenti Paris’te geçirdiği trafik kazasında 36 yaşında hayatını kaybetmişti. Mısırlı El Fayed de ölmüştü.

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İngiliz kraliyetinin veliaht prensi Charles’la 1981 yılında masallardakine benzer bir düğünle evlenen Prenses’in izdivacı hüsranla sonuçlanmış, çift 1992 yılında ayrılımış, 1996’da ise boşanmıştı.

19 Temmuz 1981’de, 20 yaşındayken St. Paul Katedrali’nde evlenen, Prenses’in düğünü dünyada 750 milyon kişi tarafından izlenmişti. Bu, bir rekor kırdı.

Ancak, Prenses’in milyonlarca kadının özenerek baktığı hayatı dışarıdan göründüğü gibi. Zamanla gözlerinde hüzün hakim oldu. Basında, eşinden daha ön planda olmakla eleştirildiğine dair haberler çıksa da çok sayıda sosyal sorumluluk projesinin parçası olarak, şıklığıyla, zarafetiyle dünya basınının ilgi odağı oldu. Prens Charles’ın olmasa da ülkesinde ve dünyada milyonların gönlünde taht kurdu.

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‘Evlilikte üç kişi’

1995 yılında BBC’de yayınlanan Panaroma programında baştan beri evliliğinde üç kişi olduklarını açıklamıştı. İngiliz aristokrasisinin içine doğan, Leydi Diana’yken kraliyete uygun bir gelin olduğu düşünülen ve ‘prenses’ olan Diana’nın kast ettiği üçüncü isim Prens Charles’ın 2005 yılında hayatını birleştirdiği Camilla Parker Bowles’tu.

25 yıl sonra ilk kez

Galler Prensesi unvanının da sahibi Diana’nın oğulları Prens Harry ve Prens William’ın annelerinin gelinliğinin, ‘Royal Style in the Making’ adlı sergide yer almasına izin verdiği belirtildi. Serginin küratörü, Matthew Storey, kraliyet ailesi mensupları ve tasarımcıların ilişkilerine mercek tutan serginin en önemli parçasının bu gelinlik olacaığının altını çizerek, ” 25 yıl sonra ilk kez sarayda sergilenecek” dedi.

7.62 metrelik kuyruğuyla ünlü gelinlikte Britanyalı tasarımcılar Elizabeth ve David Emanuel‘in imzası var.

Elizabeth Emanuel, “Bunca yıl sonra eski bir arkadaşı görmek gibi olacak. Üzerine kaç tane payet işlediğimizi anımsayamıyorum. Kullandığımız dantel de Prens Charles’ın büyük büyükannesi Kraliçe Mary’ye aitti” dedi.

Sergi, Prenses’in 1 Temmuz’daki 60’ncı doğum günü öncesindeki bir dizi etkinliğin ilki olacak.