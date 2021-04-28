Ekonomik yavaşlama işareti: Türkiye’nin petrol ithalatı yüzde 18,5 azaldı

Türkiye’nin toplam petrol ithalatı yüzde 18,5 azalırken, LPG ithalatı ise yüzde 17,31 azaldı.

Covid-19 önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle yaşanan ekonomik yavaşlama “Petrol Piyasası Sektör Raporu”na da yansıdı.

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Ham petrol alımı yüzde 32,6 düştü

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun hazırladığı söz konusu rapora göre, geçen yılın Şubat ayı baz alındığında, petrol ithalatı yüzde 18,5 gerileyerek 3 milyon 445 bin 710 ton oldu. Ham petrol alımı ise yüzde 32,6 düşüşle 1 milyon 567 bin 876 tona geriledi.

Söz konusu dönemde, motorin ithalatı ise yüzde 23 artışla 680 bin 279 ton oldu.

Satışlarda yaşanan düşüş ise kayıtlara şöyle geçti;

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Benzin yüzde 8,8 azaldı

Motorin yüzde 2,7 azaldı azaldı

Toplam petrol ürünleri yüzde 5,2 azaldı.

LPG ithalatı da düştü

Türkiye’nin LPG ithalatı, geçen yılın Şubat ayına göre yüzde 17,31 azalarak 191 bin 911 ton oldu.