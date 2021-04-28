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Yaramazlara biraz batar!

Ekonomik yavaşlama işareti: Türkiye’nin petrol ithalatı yüzde 18,5 azaldı

Türkiye’nin toplam petrol ithalatı yüzde 18,5 azalırken, LPG ithalatı ise yüzde 17,31 azaldı.

Covid-19 önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle yaşanan ekonomik yavaşlama “Petrol Piyasası Sektör Raporu”na da yansıdı.

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Ham petrol alımı yüzde 32,6 düştü

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun hazırladığı söz konusu rapora göre, geçen yılın Şubat ayı baz alındığında, petrol ithalatı yüzde 18,5 gerileyerek 3 milyon 445 bin 710 ton oldu. Ham petrol alımı ise yüzde 32,6 düşüşle 1 milyon 567 bin 876 tona geriledi.

Söz konusu dönemde, motorin ithalatı ise yüzde 23 artışla 680 bin 279 ton oldu.

Satışlarda yaşanan düşüş ise kayıtlara şöyle geçti;

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  • Benzin yüzde 8,8 azaldı
  • Motorin yüzde 2,7 azaldı azaldı
  • Toplam petrol ürünleri yüzde 5,2 azaldı.

LPG ithalatı da düştü

Türkiye’nin LPG ithalatı, geçen yılın Şubat ayına göre yüzde 17,31 azalarak 191 bin 911 ton oldu.

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