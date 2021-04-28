TUİK başkanı ağzından kaçırıverdi: Verilerde ‘ricalar’ın etkisi var

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer’in verilerde ‘ricaların’ etkisi olduğunu ağzından kaçırıverdi.

Fotoğraf: Arşiv

‘İtiraf’ Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu’nun toplantısında geldi.

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CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Twitter üzerinden toplantının yazılı kaydını paylaşarak, “Bu ifade malumun ilanı, suçun ikrarıdır” diye yazdı.

Buna göre Dinçer şu ifadeleri kullanmış: “Takdir edersiniz ki ben de şunu söylemek istiyorum: Biz verilerimizi iki ana gruptan elde ediyoruz. Birisi, kendimiz direkt, doğrudan elde ederiz; diğeri ise idari olarak kamu kurum kuruluşlarında veya STK’lerden elde ettiğimiz veriler vardır.

Şimdi, bu verilerin elde edilmesinde maalesef ki kendi elde ettiğimiz verilerle ilgili herhangi bir sıkıntım yok amma velakin diğerleri ile elde edilen bilgilerde eksikler veya ricalar veya yapılan protokoller sonucunda bazı şeyleri yani tam şunu demek istiyorum: İstenilen boyuttaki tüm veri miktarına ulaşılamayabiliyor. Bunun için de çalışmalarımız en hızlı şekilde devam ediyor.”

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