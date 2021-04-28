Liselerde ikinci dönemde de tek sınav

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak” dedi.

Fotoğraflar: AA

TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan bakanın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

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*Tam kapanma sürecinin vakaların azalması için bir umut olarak görüyorum. Amacımız öncelikleri de dikkate alarak tüm sınıfları açabilmek.

*17 Mayıs’tan sonra şu an için verilmiş bir karar yok. Aynı şekilde devam edeceğiz.

*Temel eğitime ortaokullarda ikinci dönem sınavlarının tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde yüzde 40’a yakın sınavlar tamamlandı.

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*(YKS ve LGS ertelenebilir mi?) Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleme istiyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil.

*(Yüz yüze eğitim bulaşı artırdı mı?) Biz her gün bütün sınıf düzeylerinde hangi gün kaç temaslı ve pozitif var bizim çocuklarımızın ailelerinde bunların tablosuna bakıyoruz. Genel tabloya baktığımızda ailelerde görülen temaslı sayısı ile toplumun genelinde görülen temaslı sayısı arasında fark var. Öğrencilerin ailelerinde görülen temaslı sayısı daha az görünüyor. Öğrencilerin ailelerinde görülen vaka sayısı yüzde 20 daha düşük. Okul daha kontrollü bir ortam. Öğretmenlerimiz çok dikkatli.

*Öğretmenlerin aşılanması 24 Şubat’ta başladı. En son 425 bin öğretmenimize randevu açıldı.

Güncellenecek…