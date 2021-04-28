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Yaramazlara biraz batar!

Metropoll: AKP ve MHP seçmeninin Erdoğan’a onayı azaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görev onayı, salgın döneminde hem toplum hem de AKP-MHP seçmeni nezdinde düştü.

Fotoğraf: AA

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre Erdoğan’ı onaylayanların oranı yüzde 44.5. Onaylamayanların oranı yüzde 51.6.

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Erdoğan’ın görev onayı, şaşırtmayan biçimde, AKP ve MHP seçmeni arasında en yüksek seviyede.

Buna karşın, onaylamayanların oranı AKP seçmeninde bir yılda yüzde 10.3’ten yüzde 12.7’ye, MHP’lilerde yüzde 20.9’dan yüzde 35.8’e çıktı.

Erdoğan’ın görev onayı, salgının başladığı Mart 2020’de yüzde 55.8’ken, bir yılda 11.3 puan azaldı.

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