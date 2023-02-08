3’üncü gün | Depremlerde 5 bin 894 can kaybı

Depremlerde ölü sayısı 5 bin 894’e yükseldi. Yaralı sayısı 34 bin 810.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. 10 şehirde binlerce bina yerle bir oldu.

Diken depremlerin üçüncü gününde de gelişmeleri canlı blogla aktarıyor…

Adana. (Reuteres)

04:02 Elektrik olmayan Hatay’da kurtarma çalışmaları gece karanlığında çok kısıtlı aydınlatmalarla yapılıyor.

Elektrik olmayan Hatay’da kurtarma çalışmaları gece karanlığında çok kısıtlı aydınlatmalarla yapılıyorhttps://t.co/i5i9Q5VhJG pic.twitter.com/dMHH88Q7p0 — Diken (@DikenComTr) February 8, 2023

03:11 CHP Meclis üyesi Eren Erdem, Hatay Antakya’daki son durumu anlattı. Yardım için bölgede bulunan Erdem arama kurtarma için olmazsa olmaz olan ekskavatör ve vinçin bölgede olmadığını söyledi: “Kafasında baret olan bir kalabalık var orada. İki enkazda çalışma var, gerisinde yok.”

02:26 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur” dedi. CHP lideri yardımlarda bürokratik engelleri tanımayacaklarını söyledi.

02:09 Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu, konuştuğu depremzede ekiplerin gelmediğini söyleyince lafını kesip uzaklaştı.