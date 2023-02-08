İskenderun’daki yangın zayıflasa da sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun Limanı’nda devrilen konteynerlerde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Fotoğraf: AA

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında limanda devrilen konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sürüyor.

6 Şubat saat 17:00 civarında çıkan yangın, dün askeri bir uçaktan müdahale için atılan ‘yangın bombası’nın ardından azalsa da devam etti.

Farklı illerden itfaiye ekipleri ve arazözlerin karadan, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü helikopterlerinin de havadan müdahalesiyle alevler söndürülmeye çalışılıyor.

Yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Hatay İskenderun Limanı’ndaki yangın kontrol altına alındı, tamamen söndürülmesi için tüm ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. pic.twitter.com/3Gyu08VfH6 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 8, 2023

Limanla ilgili Reuters’a konuşan bir kaynak, “Plastik hammaddesi veya kimyasalının yandığından şüpheleniyoruz fakat konteynerler dağıldığı için net olarak belirleyemedik” dedi.