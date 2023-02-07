Türkiye 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 7,7 idi. Bu depremin ardından AFAD, saat 13:24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu bildirdi.

Kahramanmaraş’tan sonra en fazla Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i etkileyen deprem, binlerce binayı yerle bir etti.

Uluslararası yardıma da ihtiyaç duyulabileceğinden ötürü dördüncü seviye afet alarmı verildi.

Antakya. (Reuters)

Saat 05:00 itibariyle toplam can kaybı 2 bin 921. 14 bin 483 yaralı var. Yıkılan bina sayısı 5 bin 606.

Diken ilk günkü gibi depremlerin ikinci gününde de gelişmeleri canlı blogla aktarıyor…

06:13 Artçılar sürüyor. Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

04:32 AFAD’ın aktardığına göre can kaybı 2 bin 921’e yükseldi. 15 bin 834 yaralı kaydedildi. Güncellemede yıkılan bina sayısı verilmedi.

Artçı sayısı 343.

65 ülkeden yardım desteği geldiği kaydedildi. Açıklamaya göre deprem bölgelerine 65 bine yakın çadır, 300 bin battaniye ve ısıtıcı gönderildi.

03:54 AA: TCG İskenderun gemisi, yaralıları Mersin’e ulaştırmak için Hatay İskenderun Limanı’na geldi.

03:31 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: “Birkaç saattir depremin yerle bir ettiği Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeyim. Burada tam bir rezalet yaşanıyor. Birkaç kişilik AFAD görevlisinden başka devlet görevlisi yok. Yüzlerce, belki de binlerce vatandaşımız enkaz altında kurtarılmayı bekliyor! Ülkeyi yönetenlere yazıklar olsun.”

Birkaç saattir depremin yerle bir ettiği K.Maraş'ın Elbistan ilçesindeyim. Burada tam bir rezalet yaşanıyor.Birkaç kişilik AFAD görevlisinden başka devlet görevlisi yok.Yüzlerce, belki de binlerce vatandaşımız enkaz altında kurtarılmayı bekliyor! Ülkeyi yönetenlere yazıklar olsun pic.twitter.com/Sh2oFReo2U — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) February 6, 2023