CHP’li Özel Malatya’da: Umutlar tükeniyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük zarar gören Malatya’da incelemelerde bulundu. Özel, umutların gitgide tükendiğini belirterek ”Kar yağıyor, hava soğuyor. Bir an önce yardım bekliyoruz” dedi.

Özgür Özel Malatya’da.

Malatya önceki kadın kolları başkanımız Güllü Tuncer ve eşi ile 12 kişi daha bu enkazın altında, canlı olabilirler.



Burada küçük bir ekip çaresiz şekilde çırpınıyor. Umutlar gitgide tükeniyor.



Vatandaşlar bir an önce yardım bekliyor, bir an önce müdahale bekliyor. pic.twitter.com/jvhUusXAfV — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 7, 2023

Türkiye 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 7,7’ydi. Bu depremin ardından AFAD, saat 13:24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu bildirdi.

Kahramanmaraş’tan sonra en fazla Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i etkileyen deprem, binlerce binayı yerle bir etti.

CHP’li Özel, Malatya Özalper Mahallesi’nde yıkılan Hayat Sitesi’ndeki arama kurtarma çalışmalarını izledi. Daha sonra açıklama yapan Özel, çalışmaların yetersiz olduğunu belirterek binada şu anda 12 kişinin daha canlı olabileceğini söyledi.

Özel, “Sesler geliyor ama umutlar gitgide tükeniyor. Türkiye’nin dört bir yanından Malatya’ya, 10 ile yardım bekliyoruz. Kar yağıyor, hava soğuyor. Bir an önce yardım bekliyoruz, bu işe müdahale bekliyoruz” dedi.