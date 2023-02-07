Hatay ve Kahramanmaraş’taki yıkım Reuters objektifinde

Hatay ve Kahramanmaraş’taki deprem enkazları Reuters haber ajansının objektiflerine yansıdı.

6 Şubat 04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde hissedildi.

Deprem 10 ili vururken Hatay, en çok etkilenenler arasında. Merkezde ilk 24 saat boyunca neredeyse hiç arama kurtarma çalışması yapılmazken yeni başlayan çalışmalarda enkaz altındaki birçok yurttaş kurtarılmaya çalışılıyor.

Reuters gözünden Hatay ve Kahramanmaraş: