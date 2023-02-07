10 ilde üç aylık olağanüstü hal ilan edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem sonrası yıkım yaşayan 10 ilde üç aylık olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

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Türkiye 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 7,7’ydi. Bu depremin ardından AFAD, saat 13:24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu bildirdi.

Kahramanmaraş’tan sonra en fazla Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i etkileyen deprem, binlerce binayı yerle bir etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu illerde üç aylık olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Erdoğan’dan satır başları şöyle:

*Anayasanın 119’uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak OHAL ilan etme kararı aldık.

*Depremin yaşandığı 10 ilimizi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan ediyoruz.