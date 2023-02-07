Kılıçdaroğlu Hatay’da: Çalışmak isteyenler engelleniyor

Depremlerden etkilenen Hatay’da konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, medyada anlatılanla sahadaki tablonun çok farklı olduğunu vurguladı. Çalışmak isteyenlerin önlerine engeller konduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay’da konuştu. (CHP)

Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde büyük zarar gören Hatay’da konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partililerle bir süre çalışmaları takip eden Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

*Televizyonda verilen haberlerle sahada karşılaştığımız tablo çok farklı. Çok daha ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Gördüğümüz şu; devletin kurumları aslında, bürokratlar çalışmak istiyorlar ama önlerine engeller, farklı tercihler konuyor. Ve bu devletin rahat nefes almasını engelliyor.

*Sorunu el birliğiyle çözmek istiyoruz ama sorunun çözülmesi için çözecek insanların önüne engel konmaması lazım. Beraber mücadele ettiğimiz zaman sonucunu kesinlikle elde edeceğiz. Söylenecek çok şey var. Kimse merak etmesin; yeri ve zamanı geldiğinde tamamını konuşacağız.