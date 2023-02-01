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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu ‘gerekeni yapmayan’ SPK’ya öfkelendi: Vallahi de görüşeceğiz

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) çağrılarına karşılık vermediğini belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Vallahi de görüşeceğiz” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (TBMM)

Geçen sene enflasyona karşı varlıklarını korumak isteyenlerin sığındığı borsa, 2023’e sert dalgalanmalarla başladı. Halka arz olan bazı hisselerin sürekli tavan yaptığı görülüyor. Ancak geçen haftadan beri bu hisselerden bazılarına açığa satış yasağı geldi.


Sık sık manipülasyon konusunda SPK’yı uyaran Kılıçdaroğlu, ‘soyulan yatırımcıların’ haklarını koruma sözü vermişti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında SPK’nın uyarıları dikkate almadığını belirterek, şunları kaydetti: “Defalarca uyardım seni SPK, gerekeni yapmadın, küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz.”

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