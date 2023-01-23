Borsa İstanbul’da 12 şirket üstündeki tedbir kaldırıldı

Borsa İstanbul endekslerinde işlem göre 12 şirketin hissesine uygulanan tedbir bugün kaldırıldı.

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Investing’in aktardığına göre tedbiri kaldırılan hisseler şöyle:

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret AŞ (EGEPO)

Etiler Gıda ve Ticaret Yatırımları Sanayi AŞ (ETILR)

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Ticaret AŞ (PLTUR)

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ (DITAS)

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ (OSMEN)

Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (OZGYO)

Adese Gayrimenkul (ADESE)

İş Yatırım Menkul Değerler AŞ (ISMEN)

Berkosan (BRKSN)

Özsu Balık Üretimi AŞ (OZSUB)

OTTO GmbH (OTTO)

Viking Kağıt ve Selüloz AŞ (VKING)

Borsa İstanbul’da geçen aylarda yatırımcıların gözdesi olan şirket Sasa Polyester ve Hektaş içinse bir ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbirleri devam edecek.