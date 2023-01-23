Sasa ve Hektaş hisseleri için geçici tedbir

Borsa İstanbul’da geçen aylarda yatırımcıların gözdesi olan şirket Sasa Polyester ve Hektaş için bir ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbirleri uygulanacak.

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Borsa İstanbul’un açıklamasına göre 22 Şubat 2023’e kadar uygulanacak tedbirler ‘açığa satış ve kredili işlem yasağı’, ‘brüt takas’ ve ’emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması.’

KAP‘a iki şirket için yapılan açıklamalarda; Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5’inci ve 6’ncı maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasada gerçekleşen işlemler nedeniyle tedbir işlemleri uygulacağı belirtildi.

Sasa hisseleri cuma kapanışını yüzde 0,17 düşüşle 120,50 liradan ve Hektaş yüzde 0,26 artışla 38,30 liradan tamamladı.

Gündemdeki şirket Sasa Polyester

‘Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin hisse değeri sadece bir senede yedi katına kadar çıktı. Şirketin bu yükselişi ABD merkezli Bloomberg ajansına dahi haber oldu, analistlerin bunu açıklamakta zorlandığı belirtildi.

Şirket son dönemde iki sermaye piyasası aktörü arasında da anlaşmazlığa yol açmıştı.

Sasa, kasımda yabancıların en çok işlem yaptığı hisse konumundaydı.

Şirket son olarak Ekim 2021’de kararlaştırdığı hisse geri alım programını sonlandırdığını duyurmuştu. Şirkette aynı zamanda hissedar Erdemoğlu Holding’in 2,5 milyon nominal tutarlı hisse sattığı açıklanmıştı.