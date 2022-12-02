Gündem Sasa: SPK eleştirdi, TSPB destek çıktı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı dün, Sasa Polyester’in sahibi İbrahim Erdemoğlu’nu şirketin hisse fiyatlarıyla ilgili açıklamasından dolayı eleştirmişti. Türkiye Sermaye Piyasası Birliği’yse (TSPB) Erdemoğlu’na destek çıktı.

Sasa hisseleri son dönemin sıcak konusu. (AA)

‘Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin hisse değeri sadece bir senede yedi katına kadar çıktı. Şirketin bu yükselişi ABD merkezli Bloomberg ajansına dahi haber oldu, analistlerin bunu açıklamakta zorlandığı belirtildi.

Ekonomim’e konuşan Sasa’nın sahibi İbrahim Erdemoğlu ise hisse senedi fiyatlarındaki yükselişin nedenini bilmediğini söylemişti. Erdemoğlu ayrıca, “Hissenin fiyatı 80 liraya çıktığında, küçük yatırımcı zarar görmesin diye Borsa İstanbul’da sattık. O satıştan beri herkese, Sasa hissesi çok yüksek, alınmaz diyorum” demişti.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’se dün, Erdemoğlu’nun açıklamarını eleştirerek şirket sahiplerinin hisse fiyatlarıyla ilgili açıklamasına sıcak bakmadığını söylemişti. Gönül, “Bu tür açıklamalar hakkında da zaten geçmişte de incelemeler yaptık. Bundan sonra da dikkatle takip edeceğiz” demişti.

‘Çok cesur bir açıklama’

TSPY’se Erdemoğlu’na destek çıktı.

Mevcut durumu Bloomberg’e değerlendiren Erdemoğlu şunları dedi: “Şirketi yönetenler, şirket üst yönetimi, şirketin performansından sorumludur. Özellikle halka açıldıktan sonra da sadece hakim hissedara değil, küçük yatırımcılara karşı da sorumludur. Dolayısıyla hesap verilebilirliğin öncelikli olması gerekiyor. Burada hakim hissedarın belli bir fiyata geldikten sonra satmış olması çok doğal. Bu açıklamayı yapması da çok cesur. Şirketini kendisi iyi biliyor. İşi doğru veya yanlış olarak değerlendirmiyorum ama düşüncelerini ifade etmiş olması bence piyasalarımız için bir kazanımdır.”