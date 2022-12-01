Sasa, 80 liralık hisseleri ‘özel emirle’ satmış

Borsada kısa sürede rekor yükseldikten sonra düşüşe geçen Sasa Holding’in açıklamasında 80 liradan satışların özel emir olduğu bildirildi.

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Ekonomim’e konuşan Sasa’nın sahibi İbrahim Yerdemoğlu hisse senedi fiyatlarının 60 TL’den 180 TL’ye çıktığını ve bunun nedenini bilmediğini söylemişti. Yerdemoğlu ayrıca, “Hissenin fiyatı 80 liraya çıktığında, küçük yatırımcı zarar görmesin diye Borsa İstanbul’da sattık. O satıştan beri herkese, Sasa hissesi çok yüksek, alınmaz diyorum” demişti.

Bu ifadelerle ilgili tartışmalar sürerken, Sasa Polyester Yatırımcı İlişkileri’nden gelen açıklamada söz konusu satışın teknik olarak kurumsal yatırımcılara özel emirle bir işlem olduğu bildirilerek ”Normal seansta gerçekleşmemiştir” dendi.

‘Analistler açıklayamıyor’

ABD merkezli Bloomberg ajansı da ‘Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin hisselerini incelemişti.

Bloomberg’ün değerlendirmesine yer verdiği İnfo Yatırım Direktör Yardımcısı Tuna Çetinkaya, analistlerin bu yükselişleri açıklayamadığını belirtti. Çetinkaya, Erdemoğlu’nun yorumlarının küçük yatırımcıyı uyarmak için yaptığını söylerken, birçok kişinin kayıp yaşama ihtimali olduğunu söyledi.

Bloomberg, Sasa hisselerinin yükselişini, geçen yılın başında ABD borsasındaki GameStop hisselerinin yükselişine benzetti. Forumlarda organize olan bazı yatırımcılar GameStop hisselerini topluca alarak kısa sürede yüzde 688 değer kazanmasına neden olmuştu, sonrasında hisse değer kaybederek diğer yatırımcıları zarara uğratmıştı.