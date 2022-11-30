Borsa İstanbul’daki Sasa, Bloomberg’e de haber oldu: Kimse açıklayamıyor

Borsa İstanbul’da son dönemdeki olağanüstü değer kazançları herkesin dikkatini çekiyor. Bu yükselişlerden birisi ‘Sasa’ hisselerinde yaşanıyor. Herkesin dilindeki Sasa’nın sahibi İbrahim Erdemoğlu’ysa, yatırımcıları uyararak “Sasa hissesi almayın” dedi. ABD merkezli Bloomberg ajansı da konuyu ele aldı.

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Son dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin bile ‘yatırım tavsiyesi’ verdiği Borsa İstanbul’da uzun süredir devam eden bir yükseliş hareketi var.

Manipülasyon soruşturması nedeniyle uzmanların şüpheyle yaklaştığı borsa, yüzde 85’i aşan enflasyon ve düşük faiz ortamında vatandaşların birikimlerinin değerini koruyabileceği alanlardan biri olarak da anlatılıyor.

Muhalefetse borsada yaşananları ‘vurgun’ ve ‘manipülasyon’ olarak nitelendiriyor.

ABD merkezli Bloomberg ajansı borsadaki bu yükselişi ‘Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin hisseleriyle ele aldı.

Sasa hisseleri bu yıl yüzde 605 yükseldi. Bu yatırımcıların ilgisini artırdı ve piyasa gözlemcilerini şaşkına çevirdi. Bloomberg, Sasa’daki değer kazancını Koç, Enka, Türk Hava Yolları ve Ford gibi şirketlerle kıyaslayarak verdi.

Grafik: Bloomberg

Erdemoğlu, 2015’te Sabancı Holding’den satın aldığı Sasa, sadece üç yıl önce, bugünkü seviyesinin yüzde 2’sinin altında bir piyasa değerine sahipti. Hisse senetleri, Bloomberg verilerine göre son yıllık kazancının 406 katından işlem görürken, bu Türkiye’nin referans noktası olan Borsa İstanbul 100 endeksi için 6,2 kat.

Ekonomim’e konuşan Yerdemoğlu hisse senedi fiyatlarının 60 TL’den 180 TL’ye çıktığını ve bunun nedenini bilmediğini söylemişti. Yerdemoğlu ayrıca, “Hissenin fiyatı 80 liraya çıktığında, küçük yatırımcı zarar görmesin diye Borsa İstanbul’da satış yaptık. O satıştan beri herkese, Sasa hissesi çok yüksek, alınmaz diyorum” demişti.

Bloomberg’ün değerlendirmesine yer verdiği İnfo Yatırım Direktör Yardımcısı Tuna Çetinkaya, analistlerin bu yükselişleri açıklayamadığını belirtti. Çetinkaya, Erdemoğlu’nun yorumlarının küçük yatırımcıyı uyarmak için yaptığını söylerken, birçok kişinin kayıp yaşama ihtimali olduğunu söyledi.

Bloomberg, Sasa hisselerinin yükselişini, geçen yılın başında ABD borsasındaki GameStop hisselerinin yükselişine benzetti. Forumlarda organize olan bazı yatırımcılar GameStop hisselerini topluca alarak kısa sürede yüzde 688 değer kazanmasına neden olmuştu, sonrasında hisse değer kaybederek diğer yatırımcıları zarara uğratmıştı.