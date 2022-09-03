Nebati, yatırım tavsiyesinden sonra şimdi de borsanın reklamını yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen hafta vatandaşlara enflasyondan korunmak için borsa yatırımını önerdikten sonra şimdi de Borsa İstanbul’a dair veriler paylaşarak, “Yatırımcının güvenle yatırım yaptığı bir mecra haline geldi” dedi.

Fotoğraf: Youtube

Nebati geçen haftaki bir konuşmasında döviz kuru ve diğer emtialarda dengeli bir seyir olduğunu ve bunların getirisinin yüzde 80’i geçmesi beklenen enflasyonun altında kaldığını söylemişti.

Vatandaşlara şu an en çok getiriyi sağlayanın Borsa İstanbul olduğunu belirten Nebati, “Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacağı çok açık” demişti.

Hazine bakanı daha önceki bir konuşmasındaysa BIST 100 endeksindeki sıçramanın yabancı yatırımcıların hızlı girişinden faydalandığını belirtmişti.

Bir sene önce BIST 100 endeksi 1474 puandayken şimdiyse 3200 seviyesini aştı. Bir senedir süren artış, yaz aylarında da devam etti.

BIST 100 endeksi, küresel piyasalarının resesyon ve enflasyon ikilemiyle negatif bir seyir izlediği ağustosta rekor üzerine rekor kırarak, yüzde 22’den fazla değer kazancıyla son 13 yılın en iyi aylık performansını sergiledi.

Son bir ayda yabancı yatırımcının girişi özellikle de bankacılık endeksinin, hükümetin önlemlerinin karlılığı düşüreceği endişelerine rağmen hızlı bir ralliye girmesini sağladı.

Nebati, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere 1-18 Ağustos arasında 13,6 milyar lira (750 milyon dolar) yabancı yatırım girdiğini söylemişti.

Ekonomistlerse borsaya böyle bir kaynak girişinin çok ‘sağlıklı’ olmadığını belirterek, bankacılık sektörüyle kaydedilen yükselişin soru işareti yarattığını söylüyor.

Nebati’den borsa reklamı

Sosyal medya hesabından yeni mesajlar paylaşan Nebati, BIST 100 endeksinin rekor kırmasından duyduğu memnuniyeti anlattı.

Nebati’nin mesajları şöyle:

*BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,55 kazançla 3.222,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.228,88 puana taşıdı.

*Borsa İstanbul, 2 milyon 526 bin yatırımcı sayısına ulaşmış durumda. Halka açık şirketlerimize ait hisse senetlerinin toplam değeriyse 3 trilyon 400 milyar TL seviyesinde. Borsa İstanbul, yerli ve yabancı yatırımcının güvenle yatırım yaptığı bir mecra haline geldi.

*Ekonomik aktivitedeki güçlü seyir ve şirket karlılıklarındaki artış BIST’i yatırımcılar için cazip kılıyor. Borsamız son dönemdeki performansıyla diğer gelişen ülke borsalarından pozitif yönde ayrışmış durumda. İlerleyen dönemde de bu güçlü seyrin sürmesini bekliyoruz.

*Tüm bireysel ve kurumsal yatırımcılarımızın finansal bilinçle yatırım yapabilmesi için hem Borsa İstanbul yönetimi hem de ekonomi yönetimi, üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle çalışıyor.