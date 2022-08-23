Nebati’den vatandaşa yatırım tavsiyesi: Enflasyona karşı borsayı önerdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul’un enflasyon karşısında döviz ve altına nazaran daha fazla getirisi olduğunu söyleyerek “Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacağı açık” dedi.

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NTV’nin sorularını yanıtlayan Nebati, “Döviz kuru ve diğer emtialarda dengeli bir seyir var. Getirisi enflasyonun altında. Vatandaşlara şu an en çok getiriyi getiren Borsa İstanbul. Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacağı çok açık” dedi.

‘Enflasyon baz etkisiyle aralıkta düşecek’

Nebati, yıl sonu enflasyon tahmini hakkındaki soruya “Aralıktan itibaren baz etkisiyle başlayacak olan aşağı, sert yönde gidecek enflasyon düşüş trendi 2023’ü kapsayacak şekilde devam edecek” cevabını verdi. Nebati herhangi bir seviye telaffuz etmedi.

‘Kredi faizleri, Merkez Bankası faizlerine yakınsayacak’

Nebati, alınan önlemlerle kredi faizlerinin Merkez Bankası’nın yüzde 13’lük politika faizine yaklaşacağına yönelik beklentilerinin olduğunu dile getirdi.

‘Türkiye ödeme krizi yaşamaz’

Nebati, Türkiye’nin ödeme krizine gidip gitmediğine ilişkin şöyle konuştu: “2021’de cari açık 13 milyar dolar. Türkiye sıkıntı yaşamadan bunu atlattı. Türkiye ödemeler dengesini karşılama konusunda sıkıntı yaşamadı, yaşanmayacak. Haziran 2022’de 32,7 milyar dolar cari açığımız var. Altı aylık süreçte cari açık 45 milyar dolar seviyesine gelsin. İlk altı ayda 32 milyar dolarını karşıladık. Bundan sonra karşılaşabileceğimiz 13 milyar dolar. Türkiye bunu çok rahat bir şekilde karşılar. İhtiyaçların karşılanması konusunda sıkıntımız yok.”

‘Zincir marketler adım atmalı’

Bakan Nebati, Tarım Kredi Kooperatiflerin yaptığı indirimlerin yansımalarını gördüklerini belirtti. Nebati, “Zincir marketler de adım atmalı, destek vermeli” dedi.

‘Türkiye’ye ciddi yabancı girişi var’

Nebati, Türkiye’ye yabancı sermaye girişinin arttığını söyleyerek şunları kaydetti: “Bunun yansıması BİST’te, endeks yükseliyor. Toplam işlem hacmi de BİST’te yükseliyor. Doğrudan yatırımlara geliyorlar, gayrimenkul sektörüne geliyorlar. Bu artarak devam edecek. Dünya güvenli liman arıyor, Türkiye bunların ilk sıraları alacak kapasiteye sahip.”

Bakan, ayrıca Türkiye’nin ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdüğünü ve ikinci çeyrekte bunun da üzerinde büyüme beklediklerini dile getirdi.

‘KYK’yı ekimde çözmüş olacağız’

KYK borçlarıyla ilgili de konuşan bakan, “Ekimde Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak. Bu ve buna benzer alanlar da dahil olmak üzere torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız” dedi.

Erdoğan, temmuzun ortasında faizlerinin silindiğini açıklamıştı. Buna rağmen faizler henüz silinmedi. Borçlular hala faizler ve hesap blokeleriyle karşılaşıyor.