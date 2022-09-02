Ekonomist Ağaoğlu: Borsaya 800 milyon dolarlık giriş sağlıksız, yükseliş soru işareti

Ekonomist Ali Ağaoğlu, borsaya geçen haftaki 800 milyon dolarlık girişin çok ‘sağlıklı’ olmadığını belirterek, bankacılık sektörüyle kaydedilen yükselişin soru işareti yarattığını söyledi.

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Bir sene önce BIST 100 endeksi 1474 puandayken şimdiyse 3193 seviyesinde. Bir senedir süren artış, yaz aylarında da devam etti.

BIST 100 endeksi, küresel piyasalarının resesyon ve enflasyon ikilemiyle negatif bir seyir izlediği ağustosta rekor üzerine rekor kırarak, yüzde 22,33 değer kazancıyla son 13 yılın en iyi aylık performansını sergiledi. Son bir ayda yabancı yatırımcının girişi özellikle de bankacılık endeksinin, hükümetin önlemlerinin karlılığı düşüreceği endişelerine rağmen hızlı bir ralliye girmesini sağladı.

Bu tabloyla ‘coşan’ Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Doğrudan yatırımlar ve çeşitli enstrümanlarla Türkiye’ye bir giriş olduğunu gözlüyoruz, bunun yansıması nerede? BIST’te. BIST’e giren miktar 300 milyar doların üzerinde. Dünya güvenli bir liman arıyor ve Türkiye dünyada bu güvenli limanların başında geliyor” demişti.

Nebati, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere 1-18 Ağustos arasında 13,6 milyar lira (750 milyon dolar) yabancı yatırım girdiğini söylemişti.

Dünya’nın YouTube yayınında gazeteci Hakan Güldağ’la bu gelişmeleri değerlendiren Ağaoğlu, girişleri sağlıksız buldu: “Borsadaki yükselişi aslında biraz enflasyonla bağlamıştım. Ancak geçen haftaki verilere göre 800 milyon dolarlık bir giriş var. Bu durum bana çok sağlıklı gibi görünmüyor. Kamu bankaları başta olmak üzere bankacılık sektörüyle borsanın yükselmesi bende soru işareti. Hatta ben şöyle bir tweet atmayı bile düşündüm; Herhalde banka yöneticileri birbirlerini arayıp ‘biz neyi çok iyi yaptık da hisselerimiz bu kadar iyi performans gösteriyor’ diye soruyorlardır. Bankalarda maden mi vardı da biz fark etmemiştik?”