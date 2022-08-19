Nebati’nin ‘Yabancı yatırımcı yolda’ diye müjdelediği 750 milyon dolarmış

Yaklaşık dört ay önce “Yabancı yatırımcı yolda” diyerek müjde veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün de yabancıların ağustos başından bu yana Borsa İstanbul’a 13,6 milyar TL yani yaklaşık 750 milyon dolar yatırdığını söyleyip ‘mutluluğunu paylaştı’.

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Nebati nisan sonundaki açıklamasında AKP hükümetinin öngörülemez ekonomi politikaları yüzünden son dönemde Türkiye’den parasını hızla çıkaran yapan yabancı yatırımcının yeniden döneceğini öne sürmüştü.

Britanya ve ABD’deki toplantılarında aldığı geri bildirimlerin, yabancıların Türkiye’ye hayli pozitif baktığını ve sermaye girişlerinin önümüzdeki dönemde artacağına işaret ettiğini söyleyen Nebati, “Kimsenin en ufak bir endişesi dahi olmasın” demişti.

Bugün yabancıların Türkiye’deki pozisyonuna tekrar değinen Nebati, Merkez Bankası’nın yüzde 80’e varan resmi enflasyona rağmen politika faizini dün 100 baz puan daha indirmesi ekonomistleri iyice karamsarlığa sürüklediği bir ortamda, ‘müjde’ mesajları paylaştı. Yabancıların Borsa İstanbul’a yaklaşık iki haftada 13,6 milyar TL yatırması ve Merkez Bankası rezervlerinin üç haftada 15,4 milyar dolar artması Nebati’yi memnun etti.

Ama Merkez Bankası’nın haziranda yayımladığı son veriler incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi varlığının 2021 sonuna göre yüzde 18,1 azalışla 15,1 milyar dolara indiği görülüyor. Yabancıların doğrudan yatırımlarıysa aynı dönemde yüzde 23,4 azalışla 106,9 milyar oldu.

Nebati, Twitter’da şu mesajları paylaştı: