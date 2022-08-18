Ekonomist Ash faiz kararını ‘aptalca’ buldu: Belli ki cepte Rusya ve Körfez parası var

Türkiye uzmanı Britanyalı ekonomist Timothy Ash, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararını ‘aptalca’ bulduğunu belirterek, “Belli ki ceplerinde Rusya ve Körfez’den gelen nakit para var” dedi.

MB, yüzde 80’e dayanan resmi enflasyona rağmen politika faizini yüzde 14’ten 13’e çekmişti.

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Küresel resesyon riskine rağmen merkez bankaları yüksek enflasyona karşı bir bir faiz artırırken, enflasyonu tarihi seviyelere yükselen Türkiye’de Merkez Bankası’nın aksi yönde karar alması muhalefetin ve ekonomistlerin tepkisini çekiyor.

Karar, Londra merkezli Chatham House düşünce kuruluşunda çalışan ekonomist Ash’in de dikkatini çekti. TL’nin bugün daha da değer kaybettiğini ve Türkiye’nin kredi risk priminin (CDS) tekrar yükseldiğini söyleyen Ash, faiz kararını ‘rezalet bir hamle’ olarak değerlendirdi.

‘Aptalca’

Ash, Twitter’da şunu dedi: “Belli ki ceplerinde Rusya ve Körfez’den gelen nakit para var ve bununla faizi indirip TL’yi tutabileceklerini düşünüyorlar. TL’yi savunmak için yeni buldukları döviz rezervini yine çarçur ediyorlar. Aptalca.”