Merkez’den piyasaya ters köşe: Faizi daha da indirdi, dolar fırladı

Merkez Bankası (MB), yüzde 80’e varan resmi enflasyona rağmen uzun bir aradan sonra politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13’e çekti.

MB Para Piyasası Kurulu (PPK) faiz düzeyini ‘yeterli’ olarak tanımladı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters, Bloomberg ve AA’nın anketlerinde faizin sabit tutulması beklentisi öne çıkmıştı.

Kararın ardından dolar/TL kuru 17,96’dan 18,11’e yükseldi.

MB, kur krizini tetikleyen eylül ile aralık arasındaki 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından ocak itibariyle bu sürece son vermişti.

Türk Lirası, Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz isteği ve yeni ekonomik plana yönelik endişeler sebebiyle geçen yıl yüzde 45’ten fazla değer kaybetmişti.

Bu yılki değer kaybıysa yüzde 36.

PPK, küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde, sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesine destek vermek için bu kararı aldıklarını duyurdu.

PPK faiz düzeyini ‘yeterli’ olarak tanımladı.