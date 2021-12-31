TL’nin 2021’deki kaybı yüzde 45’ten fazla

Dolar/TL, geçen hafta TL mevduata Hazine ve Merkez Bankası (MB) destekleri açıklamasıyşe başlayan kamu destekli adımlarla 18.4 tarihi zirvesinden 11’e doğru sert düşüş sonrası tekrar yükselişe geçerek yılı 13.6 civarında tamamlamaya hazırlıyor.

Bu yıla 7.44’lü seviyelerde başlayan dolar/TL’nin günün en yükseği olan 13.62 seviyesinde günü tamamlaması halinde TL’nin 2021 kaybı yüzde 45’in hemen üzerinde olacak.

Bu ay 20 lirayı aşarak rekor kıran avro da yılın son günü itibarıyla 15 liranın üzerinde seyrediyor.

Yıl içinde yüzde 60’a yaklaşan değer kaybı bir miktar telafi edilmiş olsa da TL yılı hala büyük kayıplarla kapatacak.

TL gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında son bir, üç ve beş yıla bakıldığında her vadede açık ara en çok değer kaybeden para birimi.

Yabancı yatırımcıların genel olarak tatil nedeniyle işlem yapmadığı yılın son günlerinde hacimler sınırlı seyretti. Birçok bankacı yeni yılın ve yabancı işlemlerinin geri gelmesiyle birlikte nasıl bir piyasa oluşacağını izleyecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise bugünkü konuşmasında TL’deki son çıkışın geçici olduğunu söyledi: “Kurun yıl sonu hesap kapatmaları sebebiyle bugünlerde tekrar oynamaya başlaması, geçici bir durumdur. Yılbaşından itibaren kurun, bu hafta başındaki gibi makul bir seviyede istikrar kazanacağını değerlendiriyoruz. Bunu sağlamak için elimizdeki imkanları da kullanacağız.”

Erdoğan ayrıca ülke para birimini kullanma tavsiyesini de yineledi.

Dolar/TL haftanın ilk iki işlem gününde 11-12 bandında işlem görmüştü.