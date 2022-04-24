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Yaramazlara biraz batar!

Nebati’ye göre yabancı yatırımcı yolda


Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP hükümetinin öngörülemez ekonomi politikaları yüzünden son dönemde büyük çıkış yapan yabancı yatırımcının yeniden döneceği görüşünde.

Nurettin Nebati
Fotoğraf: AA

Nebati, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İş Dünyası Buluşması’nda yabancı yatırımcılara ilişkin mesajlar verdi.


Nebati’nin değerlendirmesindeki ilgili bölüm şöyle: “Şubatta Londra’da yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz temasların ardından Washington toplantılarında aldığımız geri bildirimler, Türkiye’ye oldukça pozitif baktıklarına ve ülkemize yönelik sermaye girişlerinin önümüzdeki dönemde artacağına işaret ediyor.

Yatırımcılar, ‘Türkiye’nin başarı hikayesinin’ giderek daha fazla dikkat çekeceğine inanmış durumda. Bırakın kronik kötümserler felaket tellallığı yapadursunlar. Tekraren söylüyorum biz gerekirse gemileri karadan yürütür, yine de hedeflerimize, hayallerimize ulaşmasını biliriz. Dünya, ‘Türkiye’nin önü açık’ diyorken bizim müzmin karamsarlar ‘Battık, bittik edebiyatından’ bir türlü vazgeçemiyorlar. İnşallah bu kronik karamsarlık ve özgüven sorunu olan kardeşlerimizin bu hastalıklarına da yine biz şifa olacağız.

Kimsenin en ufak bir endişesi dahi olmasın. Gerekirse, ecdadımız gibi gemileri karadan yürütür yine de yolumuzdan, hedeflerimizden kesinlikle sapmayız.

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Belirsizlikle nasıl baş edebiliriz?

Her ne kadar sonuna gelinmiş gibi gözükse bile bu sürecin sebep olduğu psikolojik etkilerin tamamen ortadan kalktığını söyleyemeyiz. Bireyden bireye farklılık gösterse de bu etkilerden tamamen kurtulmak aylar hatta yıllar sürebilir. 

Pasif cümle saldırgandır

İngilizcenin yaygınlaşması, kitap, film, dizi, yazı çevirilerinin çoğalması, çeviri motorları, hepsi etkili oldu herhalde, ama şimdi azmış olsa da yeni bir sorun değil bu.