Nebati’ye göre yabancı yatırımcı yolda

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP hükümetinin öngörülemez ekonomi politikaları yüzünden son dönemde büyük çıkış yapan yabancı yatırımcının yeniden döneceği görüşünde.

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Nebati, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İş Dünyası Buluşması’nda yabancı yatırımcılara ilişkin mesajlar verdi.

Nebati’nin değerlendirmesindeki ilgili bölüm şöyle: “Şubatta Londra’da yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz temasların ardından Washington toplantılarında aldığımız geri bildirimler, Türkiye’ye oldukça pozitif baktıklarına ve ülkemize yönelik sermaye girişlerinin önümüzdeki dönemde artacağına işaret ediyor.

Yatırımcılar, ‘Türkiye’nin başarı hikayesinin’ giderek daha fazla dikkat çekeceğine inanmış durumda. Bırakın kronik kötümserler felaket tellallığı yapadursunlar. Tekraren söylüyorum biz gerekirse gemileri karadan yürütür, yine de hedeflerimize, hayallerimize ulaşmasını biliriz. Dünya, ‘Türkiye’nin önü açık’ diyorken bizim müzmin karamsarlar ‘Battık, bittik edebiyatından’ bir türlü vazgeçemiyorlar. İnşallah bu kronik karamsarlık ve özgüven sorunu olan kardeşlerimizin bu hastalıklarına da yine biz şifa olacağız.

Kimsenin en ufak bir endişesi dahi olmasın. Gerekirse, ecdadımız gibi gemileri karadan yürütür yine de yolumuzdan, hedeflerimizden kesinlikle sapmayız.“